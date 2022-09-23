VASKİ imara yeni açılan alanlarda altyapı hizmeti götürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Bostaniçi Mahallesi'nde imara yeni açılan yerleşim alanlarında ve yerleşim alanı olarak planlanan bölgelerde 10 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, İpekyolu İlçesi'ne bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde imara yeni açılan ve yeni konutların inşa edildiği bölgede kanalizasyon hattı döşeme çalışması başlattı. Bostaniçi Mahallesi Samancılar mevkiinde altyapı çalışmasına başlayan VASKİ Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanlarına ve yerleşim alanı olarak planlanan bölgelere 10 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeyecek.

“Altyapısız mahallemiz kalmayacak”

Çalışmaya ilişkin konuşan VASKİ Yetkilisi, Bostaniçi Mahallesi'nde altyapı ile ilgili sıkıntılı olan bölgeler olduğunu kaydederek; "Bostaniçi mahallemizdeki Samancılar mevkiinde yeni yapılaşma ve imara yeni açılan bölgelerin olması sebebiyle bazı yapılar kanalizasyona ulaşmada sıkıntı çekiyordu. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ozan Balcı'nın direktifleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu sorunları çözmek için mahallemizde ciddi bir yatırım yapıyoruz. Burada devam eden çalışmamızın tamamlanmasıyla mahallemizdeki altyapı sorununu çözmüş olacağız" dedi.