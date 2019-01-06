VASKİ kendi markasıyla sayaç üretecek

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, kendi markasıyla su sayacı üretecek.

Yaptığı yenilikler ve atılımlarla kurumsal yapıyı güçlendiren VASKİ, bir yandan tüm yerleşim birimlerinde altyapı hizmeti sürdürürken, bir yandan da kurumun giderlerinin en asgariye indirilmesi için yeni projeler geliştiriliyor. Hem kurumun ekonomik gücünü artırmak hem de milli ve yerlilik politikası çerçevesinde kendi teçhizatını yapmak için atağa geçen VASKİ, Türkiye'de bir ilk olarak kendi markasıyla su sayacı yapmak için gereken altyapıyı oluşturdu.

Makine İkmal Garajında faaliyete geçirilecek yeni tesislerde incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, su sayaçları yapımını gerçekleştireceklerinin müjdesini vererek, bu projeyle kurumun büyük bir tasarruf ve istihdam sağlayacağını belirtti. İlk etapta 12 bin sayaç üretmeyi düşündüklerini ifade eden Tekataş, hedefin ise 25 bin sayacın onarımı ve yeniden yapımı olduğunu söyledi. Tekataş, “Bu Van için yeni bir başlangıç ve büyük bir adımdır. Bizler kurumu sıfırdan sayaç imal edebilecek tesislere kavuşturuyoruz. Fabrika gibi çalışacak olan tesis hem Van hem de bölge illeri için önemlidir” dedi.

VASKİ'nin bir ilke daha imza attığının altını çizen Tekataş, “Kendi markamızla sayaç imal edilecek. Büyük tasarruf ve ekonomik geri dönüşüm sağlanacak. Türkiye'de bir ilke imza atılarak sayaçlar Van'da üretilecek. 35 kişilik bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Çevre illere de hizmet verilecek. Böylece kurum bu proje ile 3 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olacak” şeklinde konuştu.

Projeyle hiçbir sayacın atık malzeme olarak işlev görmeyeceğini, her parçanın değerlendirilerek ekonomiye geri kazandırılacağını açıklayan Tekataş, bu yöntemle istasyonda hem yeni sayaç üretileceğini hem de sayaçlarda herhangi bir nedenle oluşan arızaların tamiri yapılarak, sayaçlar tekrar kullanılabilir hale getirileceğini ifade etti.