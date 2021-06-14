İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VASKİ, kısıtlamaları fırsata çevirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.


Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, İpekyolu Belediyesinin sokak iyileştirmeleri kapsamında İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi'ndeki Kent Otel Sokak ile Yüzbaşıoğlu 2. Sokak'ta devam eden çalışmaları eş zamanlı olarak başlattı. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bu kapsamda iki sokakta uzun yıllardır devam eden altyapı çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.