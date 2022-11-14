VASKİ, kronikleşmiş altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi VASKİ Genel Müdürlüğü, Seyrantepe Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde bulunan Düzyol Caddesi'ndeki kanalizasyon hattını yenileyerek deplase etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen ve kronikleşen kanalizasyon hatlarından dolayı oluşan sorunları çözmeye devam ediyor. VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Sanayi Bölgesi'nde bulunan Düzyol Caddesi'nde yer alan kanalizasyon hattının ömrünü tamamlaması ve sık sık arıza vermesi nedeniyle kurum imkânlarıyla yenileme ve deplase çalışması başlattı.

VASKİ ekipleri, sık sık arıza veren ve ömrünü tamamlayan hattın 600 metrelik kısmındaki 300'lük boruları sökerek, 400'lük borularla yeniledi. Daha sonra yenilenen hattı yol güzergâhına deplase etti.

Yapılan çalışma ile birlikte sık sık arıza veren hattın yenilenmesi ve deplase edilmesi ile birlikte sorunun çözülmesi hedefleniyor.