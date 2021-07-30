VASKİ personeline yönelik sağlık taraması

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' kanunun ilgili yönetmelik ve tüzüklerine göre kurum bünyesinde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personellere yönelik sağlık taraması başlatıldı. VASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında startı verilen sağlık taramasında personellere; kan (hemogram, biyokimya karaciğer enzimleri, böbrek enzimleri) akciğer grafiği, işitme testi, göz muayene testi gibi tetkikler uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan taramayla birlikte; iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve olası bir hastalık belirtisinin erken teşhis edilmesi hedefleniyor. Ayrıca sağlık problemlerinin önceden belirlenmesi ve mevcut sağlık problemlerinin de ortaya koyulması amaçlanıyor. Belirli periyotlarla sürecek sağlık taraması il, ilçe ve kırsal kesimde hizmet veren tüm personellere kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan VASKİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Zahit Mutlu, Bu tür sağlık taramalarını önemsediklerinin altını çizerek, kurum personellerinin hem daha sağlıklı olmasını hem de hizmette verimli olmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Mutlu, “6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde kurumumuz personellerine yönelik sağlık taraması başlattık. Bu kapsamda iş ortamında oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi ve olası bir hastalık belirtisinin erken teşhis edilmesi noktasında İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Şube Müdürümüz Seval Tuğrul'un koordinasyonunda ana hizmet binamızda startını vererek, kurumumuzdaki personellerimizi sağlık taramasından geçiriyoruz. Özellikle periyodik olarak sürdüreceğimiz sağlık taramasıyla, sağlıklı koşullarda ve sağlıklı personelle hizmet etmek ve üretkenliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Başlatmış olduğumuz sağlık taramasıyla hem çalışanlarımızın sağlığını hem de iş verimini gözetme imkânına sahip olacağız. Buradan bu imkânları bizlere sağladıkları için öncelikle Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e ve desteklerini hiç esirgemeyen VASKİ Genel Müdürümüz Ülker Cem Kaplan'a teşekkür ediyorum” dedi.