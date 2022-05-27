Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü personellerine yönelik ‘Bilgi Güvenliği Eğitimi' verildi.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, personellere yönelik farkındalık eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde VASKİ personellerine “Bilgi Güvenliği Eğitimi” verildi. VASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen eğitim üç oturumla gerçekleştirildi.

VASKİ toplantı salonunda düzenlenen eğitimde, alanında uzman eğitmenler tarafından bilgi güvenliğine dair temel kavramlar, doğru bilinen yanlışlar, potansiyel tehditler ve bunlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı. Bunun yanı sıra eğitimde personellere bilgi güvenliğinin farkındalığının artırılması ve siber saldırılara karşı izlenecek adımlar hakkında ise detaylı bir şekilde bilgi verildi.

Eğitim, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.