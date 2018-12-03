VASKİ, sağlıklı su için 11 kilometre yeni isale hattı çekiliyor

VASKİ, tüm su depolarını temizleyerek seramik kaplama yaparken, bir yanda da yeni su hatları çekerek halkın temiz ve sağlıklı suya kavuşmasını sağlıyor. Doğu ve Suvaroğlu caddelerinde başlatılan su boruları değişimi ve yeni hat çekimi işlemleri ekiplerin büyük özverisiyle devam ederken, vatandaşlar ise bu büyük hizmetten dolayı teşekkürlerini dile getiriyor.

Suvaroğlu Caddesi'nde çalışmalar tamamlanırken, Doğu Caddesi'nde ise çalışmalar olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin büyük özverisiyle sürüyor. Doğu Caddesi'nde devam eden yeni su hattı çekimleri ile Karşıyaka ve Hacıbekir mahallesinin daha verimli ve sağlıklı su alabilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda evsel bağlantılar da yapılarak iki mahallenin su sorunu tamamen çözülecek.

Sebze halinin Şabaniye Kavşağı'ndan başlanarak 400'lük 3 bin 680 metre, Veysel Karani Caddesi'nden Doğu Caddesi'ne, 2 nolu su deposundan ise 1 kilometrelik 400'lük çelik boru çekilerek uzun vadeli bir çözüm getiriliyor.

Yıllardır Hacıbekir ve Karşıyaka mahallesi için sıkıntı olan temiz ve sağlıklı su konusunun tamamen giderilmesi için de toplamda yaklaşık 11 kilometrelik bir hat çekimi gerçekleştiriliyor. Konu ile ilgili konuşan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, sağlıklı su konusunu çok önemsediklerini belirterek, “Bunun için gereken tüm tedbirleri aldık. Şimdiye kadar ihmal edilen Hacıbekir ve Karşıyaka mahallesi için yeni projeler devreye aldık. Aldığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar ile uzak yakın tüm yerleşim birimleri hizmetle tanıştı. Biz hizmet etmekle mutlu oluyoruz. Ayrım yapmadan her yerleşim birimine hizmet eden tüm ekibimi kutluyorum” şeklinde konuştu.