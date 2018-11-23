İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VASKİ sorunları uzun vadeli çözüyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), sürdürdüğü çalışmalarda uzun vadeli çözümleri dikkate alarak altyapı projelerini gerçekleştiriyor.

Tasarrufa yönelik sıkı tedbirlerini devam ettiren VASKİ, mahallelerde yaptığı hizmetlerde halkın beklentilerine cevap veriyor.


VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, devam eden projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Edremit İHH TOKİ Konutlarında devam eden altyapı çalışmalarını yerinde gören Çayırlı, proje üzerinde teknik heyetle detaylı incelemelerde bulundu. Halen devam etmekte olan çalışmaların mevsimler koşulların elverdiği sürede kesintisiz süreceğini belirten Çayırlı, “Altyapıda bu yıl büyük bir hamle gerçekleştirdik. Uzun vadeli kesin çözümler için uğraşıyoruz. Halkın menfaatlerini gözeterek, çalışmalarımızı ileriye dönük yapıyoruz. Ekiplerimiz yaz kış aynı tempoda kararlılıkla çalışıyorlar. Onların büyük emekleri var, tebrik ediyorum” dedi.


İncelemelere Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ ile teknik heyet katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.