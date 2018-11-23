VASKİ sorunları uzun vadeli çözüyor

Tasarrufa yönelik sıkı tedbirlerini devam ettiren VASKİ, mahallelerde yaptığı hizmetlerde halkın beklentilerine cevap veriyor.

VASKİ Genel Müdür Vekili Emrah Çayırlı, devam eden projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Edremit İHH TOKİ Konutlarında devam eden altyapı çalışmalarını yerinde gören Çayırlı, proje üzerinde teknik heyetle detaylı incelemelerde bulundu. Halen devam etmekte olan çalışmaların mevsimler koşulların elverdiği sürede kesintisiz süreceğini belirten Çayırlı, “Altyapıda bu yıl büyük bir hamle gerçekleştirdik. Uzun vadeli kesin çözümler için uğraşıyoruz. Halkın menfaatlerini gözeterek, çalışmalarımızı ileriye dönük yapıyoruz. Ekiplerimiz yaz kış aynı tempoda kararlılıkla çalışıyorlar. Onların büyük emekleri var, tebrik ediyorum” dedi.

İncelemelere Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, Özel Kalem Müdürü Mustafa Numan Özdağ ile teknik heyet katıldı.