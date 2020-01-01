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VASKİ su arızasını kısa zamanda giderdi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Rahman Yolunda meydana gelen arızayı kısa zamanda gidererek suyun tekrar verilmesini sağladı.


İpekyolu ilçesinde bağlı Karşıyaka Mahallesi Rahman Yolunda 700'lük polietilen ana su şebekesi hattında oluşan acil su arızası 10 kişilik ekibin çalışması ile 2 saat gibi kısa bir sürede bitirildi. Arızanın giderilmesi ile Karşıyaka, Selahattin Eyyübi, Seyit Fehim Arvasi, Serhat, Şerefiye, Vali Mithatbey, Hacıbekir ve Yeni Mahalleye tekrar su verilmeye başlandı. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, ekibi yaptığı çalışmadan dolayı tebrik ederek, ekibin ve tüm VASKİ çalışanlarının yeni yıllarını kutladı.

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