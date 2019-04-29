VASKİ tehlike arz eden rögar kapaklarını değiştiriyor

İlk olarak Ali Paşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesi üzerinde bulunan ve asfaltlamadan sonra kodu düşük olan rögar kapaklarını değiştirilmeye başlandı. Çalışmalara ana arterlerden başlayarak kent genelinde sürdürmeyi hedefleyen ekipler, yol kodundan yukarı kalan veya düşük olan kanalizasyon bacası kapaklarını değiştirme işlemlerine devam ediyor.

Rögar kapaklarının sürüş emniyeti ve rahatlığı için de sorun teşkil ettiğinden değiştirileceğini belirten yetkililer, çalışmalar nedeniyle zarar gören veya yol kaplaması altında kalan kanalizasyon bacalarının değişiminin trafik emniyeti açısından da büyük önem arz ettiğini söylediler.