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VASKİ yapılandırma nedeniyle bu gece saat 24.00'e kadar açık

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’ne yapılandırma borcunu ödemek isteyen vatandaşlar saat 24.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'ne yapılandırma borcunu ödemek isteyen vatandaşlar saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.


Yapılandırma borçlarının son ödeme günü olması nedeniyle VASKİ'ye borçlarını ödeyecek vatandaşlar ile görevli personeller saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. VASKİ'den yapılan açıklamada "Yapılandırmanın ilk taksidini ödeyemeyen, ancak ödemek isteyen mükellefler için bu gece saat 24.00'e kadar VASKİ vezneleri açık olacak. Yapılandırmalarının bozulmaması için ödeme yapmak üzere VASKİ veznelerine gelmek isteyen vatandaşlarımız, saat 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak" denildi.

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