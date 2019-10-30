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VASKİ'de HDS ile daha etkin hizmet

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, HDS ile daha etkin ve hızlı bir hizmet ağıyla çalışarak sorunların çözümünü sağlıyor.


VASKİ'den yapılan açıklamada, hizmetin her bölgeye hızlı gitmesi ve bilgisayar üzerinden online olarak takip altında olmasıyla bilinen HDS sistemiyle büyük verimlilik elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan Hizmet Denetim Sistemi (HDS) ile personellerin çalışmaları anlık takip edilerek, hizmetlerin daha aktif olarak yerine getirilmesi hedefleniyor. Sistemin daha iyi ve etkin olması için Makine İkmal Garajında bulunan personellere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanı M. Nuri Yavuz'un da katıldığı toplantıda işleyiş ile detaylı bilgiler verildi. Vatandaşlardan gelen arıza ve taleplere daha hızlı müdahale etmeyi sağlayan, daha kolay denetlenebilen ve amirlerin ekipleri her aşamada kontrol edebildiği HDS ile taleplerin çözümünde başarılı bir işleyişin olduğu kaydedildi” denildi.

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