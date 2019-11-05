VASKİ'de ‘iş sağlığı ve güvenliği' toplantısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. VASKİ toplantı salonunda yapılan kurul toplantısında iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alındı. Uzmanlar tarafından yasa gereği alınacak tedbirler ve iş güvenliği ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan heyet, tüm birimlerle birlikte sürekli koordinasyon halinde olarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda saha araştırmalarından uygulamalara kadar her türlü çalışmaları gerçekleştirecek. VASKİ'nin ilçelerde çalışan personellerine yönelik de belli periyotlarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine devam ediliyor.

Toplantıya VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahap Gezgen, daire başkanları ile yetkililer katıldı.