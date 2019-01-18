VASKİ'den ‘3. Taksit' uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamada, su borcu olanların yapılandırma yöntemiyle taksitli olarak düzenli ödemelerini yaptıkları belirtilerek, “Yapılandırmanın geçersiz sayılmaması için 31 Ocak 2019 tarihine kadar 3. taksitlerini yatırmaları gerekir. Su borcu olan vatandaşlar, 7143 sayılı Kanun ile tanınan yapılandırma imkanından faydalanarak borçlarını taksitlendirmişti. 27 Ağustos 2018'de biten yapılandırma ile taksitlerini aylık ödeme taahhüdünde bulunanların bu imkânı kaçırmamaları için öngörülen taksitlerini de düzenli olarak yatırmaları gerekiyor” denildi.