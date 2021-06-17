VASKİ'den ‘Akıllı Enerji ve Su Yönetimi' hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteğiyle ‘Akıllı Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi' kapsamında Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemiyle bağlantılı olarak internet tabanlı ‘Uzaktan Enerji ve Su Yönetimi Kontrol Sistemi' projesinin startı verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteğiyle ‘Akıllı Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi' kapsamında internet tabanlı ‘Uzaktan Enerji ve Su Yönetimi Kontrol Sistemi'nin startı ASELSAN ve Envest Şirketi ortaklığıyla verildi. Özellikle hizmet ve çözümlerini dijitalleştirmeye devam eden VASKİ Genel Müdürlüğü, SCADA sistemiyle kentteki birçok terfi merkezlerinde ve sondajlarda, tüm birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanmasının yanı sıra; kuyu depo çalışma prensipleri izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlevlerini halihazırda gerçekleştirirken, SCADA sistemiyle bağlantılı olarak internet tabanlı ‘Uzaktan Enerji ve Su Yönetimi Kontrol Sistemi' ile mevcut olan sistemi daha da güçlendiriyor.

Türkiye'de, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından desteklenen ve ilk olan internet tabanlı ‘Uzaktan Enerji ve Su Yönetimi Kontrol Sistemi' pilot il olarak Van'da uygulanmaya başlanılacak. Projeyle birlikte; kentteki şebekelerden gerçek zamanlı veri ‘SCADA Kontrol Sistemi'yle alınarak, ‘Uzaktan Enerji ve Su Yönetimi Kontrol Sistemi'yle birlikte uzaktan kumanda edilerek, tüketicilerin daha kaliteli ve kesintisiz su ihtiyacı karşılanacak. Bunun yanı sıra zamandan, enerjiden tasarruf sağlanarak, motor pompa ve mekanik malzemelerinin ömrünü uzatarak, maksimum tasarruf sağlanması hedefleniyor. Ayrıca yönetim sisteminin su kayıp ve kaçaklarını önleme noktasında büyük rol oynayacak.

Proje kapsamında; Van'a gelen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım, TBB Bilgi İşlem Müdürü Yüksel Koçak, TBB Çevre ve Şehircilik Müdürü Cüneyt Türkmen ve beraberindeki ASELSAN heyeti, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın başkanlığında VASKİ Terfi Merkezleri ve SCADA Kontrol Merkezleri'ni ziyaret etti. Projenin koordinatörlüğünü yürüten VASKİ Genel Müdürü Kaplan, berberindeki heyete projenin altyapısı, kapsamı ve önemine değinerek, kentin ihtiyaçları konusunda detaylı bilgi verdi.