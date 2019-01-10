VASKİ'den bir yılda 122 bin çağrıya cevap

VASKİ'den yapılan açıklamada, halkın tüm istek ve taleplerini yerine getirmek ve sorunlarını gidermek için büyük gayret gösterdikleri belirtildi. Açıklamada, “VASKİ'nin 185 arıza ve ihbar hattı, halkın taleplerine cevap için 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. VASKİ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 185 Nolu arıza ve talep hattına gelen 122 bin çağrı cevaplandırılarak, talepler yerine getirildi. Bu hat aracılığıyla 2018 yılında gelen 122 bin çağrı cevaplandırıldı. Çağrıların anında cevaplandırılması ve yerine getirilmesinden sonra da cep telefonlarına bilgi mesajı atılarak sorunun çözüldüğüne dair bilgi veriliyor.

Gelen 122 bin çağrıdan en büyük talep 22 bin 800 adetle su ile ilgili olurken, 24 bin kişi kanalizasyon sorunu, 23 bin kişi ise vidanjör talebinin giderilmesi için aradı. Geri kalan talepler ise su kesintileri, kaçak su ihbarı ve kurum ile ilgili çeşitli konularda bilgiler alma olarak gerçekleşti. Gelen çağrılardan hizmet ile alakalı olan taleplerden yüzde 90'nın çözüldüğü, geri kalan kısmının bilgilendirme içeriyor. Vatandaşlar, VASKİ'nin ücretsiz hattı 185'i arayabileceği gibi 0552 185 0 185 WhatsApp hattı ile kurumun santral hattı 0432 2171744-45-46 telefonlarından da iletişime geçebilirler” denildi.