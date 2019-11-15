VASKİ'den ‘borç ödeme' çağrısı

Kocaeli Dostluk Parkında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 2014 yılında kurulan VASKİ'nin sürekli el değiştirdiğini dile getiren Kaplan, bu nedenle idari, mali ve yönetim anlamında sıkıntı çektiğini söyledi. VASKİ olarak en büyük sıkıntıyı mali anlamda yaşadıklarını ve bu sıkıntıların giderilmesi noktasında kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptıklarını belirten Kaplan, “Şehrimizin su faturasını ödememe gibi toplumsal bir rahatsızlığımız var. Bir alışkanlık edinmemişiz, yani toplumsal bir alışkanlık haline gelmemiş. Bunun da sebebi öncelikli olarak 2014 yılından beri herhangi bir su kesme işlemi yapılmamış. Bunun sebebi sadece toplum değil VASKİ'nin de bir davranış problemidir. Elektrik gibi, doğalgaz, Telekom ve cep telefonu gibi bu tür hizmeti veren firmalar gibi su kesintisi uygulanmamış. Su kesintisi uygulamadığı gibi bir tebligat ya da ‘su faturanızı ödeyin' gibi toplumsal bir hareket de başlatmamış. 2014 yılından beridir suya zam yapmayan VASKİ'nin zam yapmadığı suyla ilgili işletme giderleri var. 2017'nin sonu itibariyle bugüne kadar yaklaşık bir yıl içerisinde elektriğe yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Gürpınar'da çıkan kaynak suyu kullanıyoruz. Gürpınar'dan Edremit ve Van'a doğru gelen karayolunu kullandığı için karayolunun alt kısmında kalan yerler, suyun kendi cazibesi ile besleniyor, ama İpekyolu'nun yukarı kısmında biz pompayla suyu basıyoruz. Haliyle ciddi bir elektrik tüketimimiz var. Bizim 2-2,5 milyon TL olan elektrik giderimiz, bir buçuk yıl içerisinde 5,5-6 milyon TL'ye ulaştı. Bunun yanında 2014 yılında da zam yapılmamış bir suyumuz var. Bu rakamı net bir şekilde söylüyorum. Mardin ile beraber Türkiye'nin en ucuz suyunu satıyoruz. Şimdi Mardin ilimiz suya zam yapıyor, ama bizim VASKİ olarak şu anda suya zam yapma gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

VASKİ'nin son iki yıl içerisinde ciddi bir kriz içerisine girme yolunda olduğuna dikkat çeken Kaplan, “Şu anda girdiğimiz yolda önümüz kriz gibi görünüyor. Ama biz bu krizden çıkmanın yöntemini belirledik. Öncelikli olarak toplumsal sıkıntı olan su faturasını ödememe alışkanlığını insanlara kazandırmak istiyoruz. Diğer büyükşehirlerde su faturasını iki ay ödemediğin zaman suyun kesiliyor. Bunun yanında fiyatları da bizden çok daha uçuk yerde. Yani hem fiyatları bizden yüksek hem uygulamaları bizden yüksektir. Bu anlamda içinde bulunduğumuz krizi aşmanın yöntemi olarak, su faturalarını toplumdaki hemşehrilerimize, insanlara ödeme alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. Aksi taktirde yakın bir dönemde başlayacağız bunu, art niyetli kullanan kişilerin sularını keseceğiz. Çünkü özellikle yoğun su kullanan bir yerin 2-3 yıl boyunca su faturasını ödememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle bu su faturalarının ödenmesini sağlamalıyız. İcrayı en son hamle olarak bırakmak koşuluyla telefonla ulaşmaktan tutun kendisine resmi tebligat yapılıncaya, su kesme işlemi yapılıncaya kadar bütün işlemleri yapacağız. En sonunda yapacak başka bir şey kalmadığı yerde de kamu alacağı olduğu için tahsil yöntemine gideceğiz. Bunun yanında abonelerimizi arttırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VASKİ'nin kurum kimliğini öne çıkartan bir politika izlediğini belirten Kaplan, “Kronikleşmiş bazı sıkıntılarımız vardı. Öncelikli olarak bu sıkıntıları gidermeye çalıştık. İleriki süreçte ise kurum kimliğimizi öne çıkararak projeler yapacağız. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun dışında kurumsallaşma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Toplantı, soru cevap ile sona erdi.