VASKİ'den ‘borç yapılandırması' için önemli uyarı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun' kapsamında su borcu yapılandırılmasından yararlanan abonelere uyarıda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 7256 sayılı kanun kapsamında, VASKİ aboneleri 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçları çok sayıda abonenin başvurusuyla yeniden yapılandırıldı. Abonelerin su borçlarını ödemesi noktasında büyük kolaylık sağlayan düzenlemeyle; 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine, peşin ödemede Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarının gecikme zammı tutarı üzerinden yüzde 90 indirim ve taksitli yapılandırmada ise 6,9,12,18 taksitli ödeme seçenekleri ve taksit sayısına göre hesaplanan katsayı çarpımıyla indirim imkânı sunuldu. Bu imkândan yararlanan peşin yapılandırma yapmış abonelerin; gecikme zammı tutarı üzerinden yüzde 90 indirim uygulanan abonelerin yapılandırmalarının bozulmaması için 1 Mart 2021 tarihine kadar borçlarını yatırmaları gerekmektedir.