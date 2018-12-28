VASKİ'den büyük tasarruf

Van ve ilçelerinde içme suyu temininde kullanılan ve bilhassa sondaj pompalarının büyük yekûn tutan dinamo sarım ve diğer onarım işlemleri VASKİ Makine İkmal Garajında yapılmaya başlandı. Daha önceleri il dışına gönderilen ve büyük maliyetlerle onarılan motor ve sondaj makineleri, artık VASKİ'nin kendi imkânları ile yapılmaya başlandı. Dışarıya gönderilen ve uzun süre tamirden gelmesi beklenen motorların iş kaybına da sebebiyet vermesi ciddi sıkıntılar oluşturuyordu. VASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı makine ikmal atölyesinde devreye giren yeni bobin sarım makinesi ile artık dışarıdan hizmet alınmıyor. Daha önce motor ve sondaj makinelerinin dinamo sarımı için harcanan yüz binlerce lira da kurumun kasasında kaldı.

Sondaj pompalarının sarımı, iş makinelerinin kullandığı hortumların kesme, soyma, sıkma presi, araç klima gaz dolum cihazı gibi işlemleri bundan böyle kurumun kendi personelleri tarafından yapılıyor. Bu işlemlerin devreye alınması ile kurumda ciddi tasarruflar sağlanırken, teknolojik olarak da yeniliklerle donatılmış oldu.

Atölyede iki sarım ustasıyla her türlü sarım işlemi gerçekleştiriliyor. Atölyenin faaliyette bulunduğu 4 aylık sürede 32 motor sarımı yapıldı. 50 beygir gücünde bir motorun sarımı daha önceleri piyasaya bin 800 TL'ye yapılırken, VASKİ kendi imkanları ile bunu 400 yüz TL gibi bir maliyetle gerçekleştirmeyi başardı. Kurum, bu hizmetle tasarrufta büyük bir aşamaya getirilerek imkânların halk için kullanılması sağlandı.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da, çalışmaları başından beri yakından takip ederek, ekiplerden işlemler hakkında bilgiler aldı. Tekataş, kurumun tek kuruşunu boşa harcamamak için kılı kırk yardıklarını belirterek, “VASKİ atölyeleri iş üretiyor, kurum tasarruf ediyor. Bu millete hizmet borcumuz var, bunu ödemek için var gücümüzle çalışmaya ve tasarruf ederek üretmeye devam edeceğiz” dedi.