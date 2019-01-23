VASKİ'den Çatak ilçesine 10 milyonluk yatırım

VASKİ, ilçelerin altyapı hizmetlerinin eksiksiz olmasına yönelik projeler yürütürken, ayrıca ilçelerin arıtma tesislerine kavuşması için de çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yürütülen yoğun programlar sonunda Çatak ilçesine de ileri biyolojik arıtma tesisinin kurulması için ihale yapıldı. İller Bankası Genel Müdürlüğünce Ankara'da geçen ay içinde yapılan ihalesi yapılan 10 milyon TL bütçeli Çatak İlçesi Arıtma Tesisinin kısa sürede yapımına başlanması hedefleniliyor.

Yapılacak yeni arıtma tesisisin tam donanımlı bir işletim sistemine sahip olacağı, ilçenin 2050 yılına kadar olan nüfus yoğunluğuna yetecek şekilde tasarlandığı açıklandı. Ayrıca, tesisin çevreye dost bir tasarımla planlandığı ve ilçede atık suların artık çevredeki doğaya karışmasına izin verilmeden yüzde 100 arıtılarak doğasıyla meşhur Çatak'ın gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakılması hedefleniyor.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, bütün çabalarının halkın geleceği için tedbir almak olduğunu belirterek, “Biz yatırımlarımızı her alanda sürdürüyoruz. Çatak'ta hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor. Geçen hafta içinde yine orayı ziyaret ederek çalışmaları denetledik. Arıtma tesisi Çatak ilçesi için elzem bir yatırımdı. Yıllardır beklenen hizmete kavuşturuyoruz. Çatak ilçesinin doğal yapısını ve çevreyi korumak için azami gayret gösteriyoruz. Bu yatırım Çatak ilçesine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.