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VASKİ'den ‘EBYS' eğitimi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından resmi belgelerin daha etkin ve düzenli bir şekilde arşivlenip tasnif edilmesi için personellerine ‘Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ eğitimi verildi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından resmi belgelerin daha etkin ve düzenli bir şekilde arşivlenip tasnif edilmesi için personellerine ‘Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)' eğitimi verildi.


VASKİ'den yapılan açıklamada, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) olarak adlandırılan sistemle birimler arası ile kamu kurum ve kuruluşlarla olan evrak alışverişlerinde imzaların elektronik ortamda yapılmasıyla işlem sürelerinin kısaldığı belirtildi. Bu sistemle kurumun büyük tasarruf da sağladığı ifade edilen açıklamada, “Yeni sistemin tüm birimler tarafından aktif bir şekilde kullanımı için hareket geçen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, personellerin eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimlerde bu konuda uzman ekipler, saklama süreli standart dosya planı, arşiv sistemi, tasnif, ayıklama ve imha konularında detaylı bilgiler verdiler” denildi.

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