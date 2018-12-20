VASKİ'den ekonomiye büyük katkı

VASKİ, bundan sonra miadını doldurmuş, eksik parçalarından dolayı hurdaya atılmış kullanılamaz denilen binlerce su sayacını onararak yeniden ekonomiye kazandıracak. Böylelikle şu anda ilk etapta 12 bin su sayacının onarılarak yeniden kullanılır hale getirilmesi hedefleniyor. Binlerce su sayacının basit bir malzeme eksiğinden dolayı atık malzeme olmasının önüne geçilmesi hedefleniliyor. Van'da ilk kez uygulanan bu yöntemle vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlanarak, yeni su sayacı alımı yerine atölyede çok daha az maliyetle onarımı gerçekleştirilecek.

İş adamı Yunus Çınar tarafından VASKİ'ye 25 bin su sayacına yetecek kadar yedek parça hibe edildi. Hibe edilen malzemeleri yerinde inceleyen VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, bu konuda yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden teknik bilgiler aldı.

VASKİ Makine İkmal Garajında faaliyete geçecek olan yeni atölyede son hazırlıklar yapılıyor. Binlerce su saatinin onarımına yetecek kadar malzemenin olduğunu belirten VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, bu atölye ile hem vatandaş hem de kurumun büyük bir ekonomik kazanç sağlayarak tasarruf etmiş olacağını söyledi. Çayırlı, “Sıfırdan bir su sayacı yapabilecek konuma geliyoruz. Milli servetin çöpe gitmesini engelleyeceğiz. Bize büyük hibede bulunan iş adamı Yunus Çınar'a da teşekkür ederiz. Van'da ilk olan bu hizmet halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Yavuz Kurt, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Talay ve iş adamı Yunus Çınar da Çayırlı'ya eşlik ederek, malzemeleri incelediler.