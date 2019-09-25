VASKİ'den içme suyu çalışması

Çıkmaz Sokağa yeni su hattı çekerek sorunu giderdi.

VASKİ, Edremit ilçesi Emin Paşa Mahallesi Mehmet Bey 1. Çıkmaz Sokakta içme suyu hattı çekme çalışmaları başlattı. Yaklaşık 700 metrelik yeni su hattı bağlantısı gerçekleştirilen sokakta, 20 yıldır devam eden su sorunu çözüme kavuşturuldu. Yeni asfalt yol yapım öncesi su hattı çekimi tamamlanarak yolun tekrar tahrip edilmesinin de önüne geçildi.

20 yıldır ilk kez VASKİ'nin bu sokakta hizmet ettiğine dikkat çeken mahalle halkı, “Kendi imkanlarımızla yıllar önce su hattı çektik, yetersiz kaldı. Başvurumuzla birlikte ekipler çalışmaya başladı. Yeni su hattı çekildi. Bizi susuzluktan kurtardılar. Teşekkür ederiz” dediler.