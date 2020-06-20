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VASKİ'den içme suyu çalışması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu çalışmaları sürüyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu çalışmaları sürüyor.


Van'da yeni yerleşim alanlarının oluşması beraberinde yeni içme suyu hattı ihtiyacını getiriyor. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran VASKİ ekipleri, yeni yerleşim alanlarına içme suyu ulaştırmak için aralıksız bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Gevaş ilçesi Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin içme suyu talebi, VASKİ'den anında yanıt buldu. Gelen talep üzerine harekete geçen VASKİ ekipleri yaptıkları çalışma ile Gürpınar ilçesindeki Bejingir su kaynağından kente gelen ana isale hattından 300 metrelik yeni bir içme suyu hattı oluşturarak kısa sürede vatandaşların evlerine su vererek mahallenin içme suyu sorunu çözdü.


İçme suyuna kavuşan mahalle sakinleri VASKİ'ye teşekkür etti.

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