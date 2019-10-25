VASKİ'den içme suyu tespit çalışması

VASKİ Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı Harita ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ekipleri, dağ taş demeden etüt tespit çalışması yaparak, yaz kış sürekli kaynak içme sularının mahallelere verilmesini sağlıyor. Şimdiye kadar 400 mahallede etüt çalışması yapılırken, 200 mahallede kaynak suyunun halka ulaştırılması sağlandı.

Ekipler, bazen yaya bazen de at sırtında engebeli arazi şartlarında faaliyetlerini sürdürürken, mahalle muhtarları ve halktan da büyük destek görüyor. Rakımı yüksek tepelerde halkın ikram ettiği sofrada enerji depolayan ekip, bazı günler 116 kat çıkacak kadar tırmanış gerçekleştirdi.

Ayrıca, bir günde 26 bin adımdan fazla giden ekipler, yaklaşık 20 kilometre yol yürüyorlar. Kaynak sularının yerleşim yerlerine verilmesi için gereken etüt çalışması yapan VASKİ ekipleri, suyun halka ulaşmasıyla da ayrı bir mutluluk yaşıyor. Kaynak sularının verilmesi ile VASKİ, sondaj suyuna göre büyük oranda da tasarruf elde ederek enerji giderinden kurtulmuş oluyor.