VASKİ'den “iş güvenliği” büyük önem

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında sahadaki personellerin iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğünce, il ve ilçelerde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği seminerleriyle personeller bilgilendirilirken, sahada üst düzey tedbirler alınarak çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kısa süre içerisinde birden çok yapılan bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca, sahada yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalarda; baca bakımları, derin kazılar ve birçok çalışma yapılmadan önce iş sağlığı ve güvenliği hususları dikkate alınarak, personel güvenliğinin temin edilmesi noktasında tedbirler göz ardı edilmeyerek insan sağlığı ön planda tutuluyor.

Ayrıca sahada görev yapan personellerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik; baret, çelik burunlu ayakkabı, kişisel koruyucu donanımların dışında, 3 ayaklı tripod, çelik iksa, metan gazı maskesi gibi ekipmanlar kullanılarak iş güvenliği en üst seviyede tutuluyor.