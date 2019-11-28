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VASKİ'den işletmelere sıkı denetim

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Tüm ilçelerde kaçak suyla mücadele ekiplerinin sıkı denetimi sürerken, kent merkezinde ise denetimler işletmeler üzerinde yoğunlaştırılıyor.


Abone İşleri Dairesi Başkanlığı kaçak suyla mücadele ekipleri, kent merkezinde bulunan otel, restoran, kafe ve fırın gibi işletmelere ani denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde bazı işletmelerin kaçak su hattı kullandıkları belirlendi. Ekipler, tutanak tanzim ederek gereken müeyyidelerin uygulanacağını beyan etti.


Abonesi olmayan işletmelere abone işlemlerinin yapılması için süre verildi. Verilen süre içerisinde abonesini yaptırmayanlara yasanın öngördüğü cezaların uygulanacağı belirtildi.


Abone İşleri Dairesi Başkanı Muhbet Akbulut'un da katıldığı denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü açıklandı.

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