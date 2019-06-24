VASKİ'den kanalizasyon çalışması

Özellikle şimdiye kadar kanalizasyon ağı bulunmayan bazı sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştıran VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, gelen talepleri karşılamak için kazılar yapıyor. Altıntepe Mahallesi 9. Sokakta kanalizasyon çalışması yapan ekipler, 65 metrelik yeni hat çekerek sokağa ilk kez altyapı hizmeti götürdü.

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Gezgen Sokakta da 100 metrelik yeni hat çekimi gerçekleştirildi. Beyüzümü Mahallesi Hazreti Hasan Camii bahçesinde de 40 metrelik yeni kanalizasyon hattı yapımı yapıldı. Ekipler, ayrıca pek çok noktada ise arızalara müdahale ve hat değişimleri için de çalışmalarına devam ediyor.

İlk kez kanalizasyon hizmeti alan mahalle sakinleri, VASKİ yönetiminin kendilerini büyük sıkıntıdan kurtardığını belirterek, “Bu hizmet için VASKİ idaresi ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dediler.