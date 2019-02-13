VASKİ'den ‘Sıfır Atık' projesine tam destek

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında kurum içerisinde 120 adet paslanmaz çelik geri dönüşüm kutusu dağıttı.

VASKİ'ye ait bütün şubelerde kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, projeye büyük destek ve önem verdiklerini belirterek,

aylar öncesi başlatılan destek çalışmalarında yeni bir döneme geçildiğini kaydetti. Geri dönüşüm kutuları değiştirilerek daha donanımlı ve kullanışlı bir hale getirildiğini ifade eden Tekataş, “VASKİ idari binası, Merkez Makine İkmal Tesisi, tüm ilçe şube ve arıtma tesislerine proje kapsamında çelik ve paslanmaz 120 adet yeni geri dönüşüm kutusu dağıtıldı. Türkiye genelinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ‘her atık çöp değildir' sloganından hareketle başlatılan projede, atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık' projesinin uygulanmasına Van Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak desteğimiz devam edecek. Baştan itibaren bu projeye katkı sunduk. Bu projemizi daha da genişleterek sürdürmeye devam ediyoruz. Bu uygulama ile merkez ve diğer ilçelerde VASKİ örnek bir uygulamaya imza atmış oldu. Herkesin bu duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" dedi.