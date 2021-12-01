VASKİ'den su hatlarını yenileme çalışması

Vatandaşların taleplerini değerlendiren VASKİ ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu hattın değişmesi için harekete geçti. İçme Suyu Daire Başkanlığınca İskele Mahallesi Erciş yolu üzerinde bulunan mevcut 400'lük AÇP boruların 350'lik polietilen boru ile değiştirilmesine başlandı. Yaklaşık 600 metrelik kısmın boru değişimi tamamlanırken, diğer kısmının da mevsim koşullarının el vermesiyle kısa zamanda bitirileceği ve toplamda 3 kilometrelik bir hattın yenilenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Çalışmaların başlamasından mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ettiler.