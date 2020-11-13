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VASKİ'den su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.


VASKİ'den yapılan açıklamada, TM-1 su deposu önünde arıza veren 500'lük su isale hattının onarımı nedeniyle Edremit ilçesine bağlı Kiracılar TOKİ, Yeni TOKİ, Ayazpınar ile Doğanlar mahallelerinde 15 Kasım 2020 pazar günü sabah saat 03.00 ile 16 Kasım 2020 Pazartesi günü sabah saat 03.00 arasında suların verilemeyeceği bildirildi. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve arızanın bitirilmesiyle suların verileceği belirtildi.

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