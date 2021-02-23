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VASKİ'den su kesintisi uyarısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), bazı bölgelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.


Edremit ilçesi sınırları içersinde arıza veren 500'lük su isale hattının onarımı nedeniyle Kiracılar TOKİ, Ayazpınar Mahallesi ile Doğanlar Mahallesi'nde bugün 08.00 ile 21.00 saatleri arasında suların verilemeyeceği kaydedildi. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve arızanın bitirilmesiyle suların verileceği bildirildi.


Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini almaları istenildi.

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