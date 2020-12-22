VASKİ'den su sayaçları için ‘don' uyarısı

Kış mevsimini göz önüne alan VASKİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve tesisatlarında meydana gelebilecek “don” tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Açıkta olan su borularının soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılması ve cam yünü, talaş, poliüretan kauçuk kaplama gibi çeşitli izolasyon malzemeleriyle izole edilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, buz tutmuş su sayacının herhangi bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, alınan önlemlere rağmen yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik 185 numaralı telefondan yardım istenebileceği de vurgulandı.