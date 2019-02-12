VASKİ'den tüm ilçelere arıtma tesisi

VASKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Murat Aslan'ın sunumu ile mevcut arıtma tesislerinin durumu masaya yatırıldı. Burada konuşan Genel Müdür Tekataş, Van merkez dışında Erciş, Edremit, Gevaş ve Başkale'de atık su arıtma tesisinin bulunduğunu söyledi. Çatak ilçesinde projenin onaylanıp ihaleden sonra yer tesliminin yapıldığını geçen haftalarda duyurduklarını dile getiren Tekataş, “Ancak diğer ilçelerimizde arıtma tesisi bulunmuyordu. Buradan Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerine de atık su arıtma tesisisin yapılması için proje yapımlarının tamamlandığı müjdesini veriyorum. Van'ımıza hayırlı olsun” dedi.

Çevreye duyarlı ve Van Gölü Havzasını koruma amaçlı yapılan çalışmalarla VASKİ'nin çevre dostu bir kurum olduğunun altını çizen Tekataş, “Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için yaptığımız çaba kamuoyunun malumudur. Halen sürmekte olan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz ile de Türkiye ve Van'ın incisi Van Gölü'nü kirlilikten tamamen arındırıyoruz. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Van Valiliğine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ederim” şeklinde konuştu.