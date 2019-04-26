VASKİ'den Van'da yeni uygulama

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından Van'da ilk kez bir pompa türbin sistemi hayata geçirilerek, su isale hatlarında ki arızalar ve su kaybının en asgariye indirilmesi sağlanacak.

VASKİ'den yapılan açıklamada, “VASKİ'nin hayata geçireceği pompa türbin sistemi ile İpekyolu İlçesi Narman uu deposu karşısında yapımı devam eden Pompa Tribün Sistemi ile Bostaniçi su deposundan Sıhke Toki ye giden su basıncının borulara zarar vermesi engellenmiş olacak. Su debisinin dengelenerek isale hatlarına verilmesi ile arızaların ve su kaybının önüne de geçilecek. Bu mahallelerde sık sık yaşanan su arızalarına son verilerek buna bağlı olarak oluşan su kesintilerinin de artık yaşanmayacağı bir sistemin hayata geçirilecek. Bölgede ilk olarak VASKİ tarafından Van'da uygulamaya alınan pompa tribün sisteminin kısa sürede hizmete alınmasıyla yaşanan sorunların tamamen önüne geçilmiş olacak. Ayrıca şehir merkezine içme suyu sağlayan 1 Nolu su deposu terfi merkezinde ki 250 Kw'lık bir pompanın arızası da giderildi. 3 hafta önce arızalanan pompanın Van'da tamiri mümkün olmayınca Ankara'ya gönderildi. Pompanın paslanmaz çelik (304 kalite çelik) mili, mil burçları ve rulmanları değiştirildi. Pompa tekrar devreye alınarak tam kapasite çalışması sağlandı. Ayrıca türbinden elektrik de elde edilerek, enerji giderlerinin asgariye düşürülmesi hedefleniyor. Yüksek basınçlı su ile üretilecek enerjinin elektrik dağıtım şirketlerine de satılması için gereken prosedürün tamamlanmasına yönelik işlemler sürdürülüyor” ifadelerine yer veildi.