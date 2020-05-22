VASKİ'den VGC üyelerine hijyen paketi

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele her alanda devam ediyor. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti de bu süreçte gece gündüz alanda haber nöbeti tutan meslektaşlarının yanında olmak için çabalarını sürdürüyor. VGC, son olarak VASKİ'nin desteğiyle gazetecilerin ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerden oluşan hijyen paketi hazırladı. Maske, eldiven, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin bulunduğu paketler, VGC üyelerine ulaştırıldı.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, korona virüs sürecinde meslektaşlarının yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak için imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Belediyelerin ve kurumların desteğiyle üyelerine yardımlarda bulunduklarını anımsatan Sevinç, “Zor bir zamandan geçiyoruz. Herkesin sağlıklı kalma mücadelesi verdiği bu süreçte biz gazeteciler yine alandayız. İnsanlara en doğru, en sağlıklı bilgiyi vermek için çalışıyoruz. VGC olarak büyük bir aileyiz. Van'daki medya mensuplarının neredeyse birçoğunun üyesi olduğu bir meslek kuruluşuyuz. Maddi imkanlarımız elverdiğince onların yanında olmak istedik. Bu süreçte bizler belediyelerimizden büyük destek aldık. Hijyen paketinin hazırlanmasında desteğini esirgemeyen VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'a teşekkür ederim. Aynı zamanda biz gazetecilerden yine desteğini esirgemeyen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge'ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ise korona virüs sürecinde kurum olarak hizmetlerde aksama yaşanmaması için her türlü önlemi aldıklarını söyledi. Bu süreçte insanların doğru bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından sorumlu yayıncılık örneği gösteren basın mensuplarına teşekkür eden Kaplan, şöyle konuştu:

“Fedakarca görev yapan basın mensuplarına imkanlarımız doğrultusunda destek sunmaya çalıştık. Özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Yaşadığımız bu sürecin kısa sürede sona ermesini ve normal günlük hayata dönmeyi bekliyoruz. Bunun için alınan önlemlere ve belirlenen kurallara uymamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilgilendirilmesi için basın mensuplarına görev düşüyor. Bu sorumluluk anlayışıyla görev yapan herkese teşekkür ederim.”