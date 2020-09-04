VASKİ'den zorunlu su kesinti uyarısı

VASKİ'den yapılan açıklamada, Erciş yolu üzeri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü karşısında 500'lük ana isale boru hattında kronikleşen arızanın giderilmesi gerektiği belirtilerek, “Arızanın giderilmesi için yapılacak çalışmalardan İstasyon, Altıntepe, Kalecik, Şemsibey, Abdurrahman Gazi mahalleleri ile sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesinde su kesintileri yaşanacaktır. 7 Eylül Pazartesi günü 08.00 ile 00.00 saatleri arasında sular verilemeyecek” denildi.

Açıklamada, yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ve arızanın bitirilmesiyle suların verileceği bildirildi.