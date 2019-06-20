VASKİ'nin hedefi 6 milyonluk tasarruf

VASKİ'den yapılan açıklamada, kurumun bu amaçla tüm araç ve personeliyle hizmet seferberliği ilan ettiği, Van Büyükşehir Belediyesi desteğiyle de çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, “Daha önce milyonlarca liraya mal olan hizmetlerin ihale yoluyla yapılmasından vazgeçildi. Bu yıl içerisinde yapılacak toplamda 6 milyonluk su ve kanalizasyon hizmetleri artık kurumun kendi personel ve araçları ile yapılmaya başlandı. Van Büyükşehir Belediyesi de VASKİ'ye çalışmaların kesintisiz sürmesine yönelik tam destek verdi. Şimdiye kadar ihale ile yapılan birçok hizmetin bundan sonra kurumun kendi imkanlarıyla yapılabilmesine olanak sağlanarak, VASKİ'ye elaman desteği sunuldu. Daha önce ihale ile yapılan birçok hizmet şimdi VASKİ ve Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile hem bütçeden hem de zamandan tasarruf edilerek yapılacak” denildi.