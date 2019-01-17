VASKİ'nin yenilenen ilçe binaları hizmete girdi

VASKİ, ilçelerde mevcut idare binalarının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine harekete geçti. Daha ferah ve ulaşılabilir yeni idare binaları faaliyete alınarak halkla iletişim ve hizmete erişiminde yeni bir döneme imza atıldı. VASKİ'nin yeni şubeleri Bahçesaray'da İslam Mahallesi Mutullahbey Caddesi, Gürpınar'da Cumhuriyet Mahallesi Hakkâri-Bitlis karayolu üzeri eski Telekom binası ve Özalp'ta Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesine ait yeni binada hizmet vermeye başladı.

İlçe ziyaretlerini sıklıkla sürdüren ve denetimler yapan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yenilen ilçe binalarını gezerek bilgiler alıp halkın memnuniyetlerini dinledi. Tekataş, “İdari binalarımızı daha iyi hizmet verilebilir hale getirmenin gayretindeyiz. Her gün daha etkin olmak için çalışıyoruz. İlçelerde VASKİ ilk kez bu kadar etkili bir çalışma yürütüyor. İdari binalarımızı da yenileyerek herkesin hizmete daha hızlı ulaşmasının gayretindeyiz. Sorumluluk taşıyor, halk için koşturuyoruz. Bu halk iyiyi ve güzeli her zaman takdir etmiştir. Bu hizmetlerle mutlu yüzler görüyorsak, bizim de yorgunluğumuzdan eser kalmıyor. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.