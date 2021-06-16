Vatandaşın, tavuğunu yiyen tilki ile diyaloğu güldürdü

Van'ın Özalp ilçesinde ahırdan tavuğunu gözleri önünde yiyen vatandaşın tilki ile ilginç diyaloğu güldürdü.

Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerde Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Özbek isimli vatandaş, akşamüstü tavuk seslerinin gelmesi üzerine ahıra gitti. İçeri giren Özbek, ahırda birkaç tavuk ile ağzında tavukla olan tilkiyi gördü. Tilki kümesten çıkıp bahçe duvarı yanına oturup rahat bir şekilde tavuğu yemeye başladı. Rahat tavırları hoşuna giden Özbek, tilki ile ilginç diyaloğa girdi. Tavuğu yiyen tilki, daha sonra bahçede yatmaya başladı. Bunu da gören Özbek, “Evet suçüstü yakalım seni. Buna bir isim takalım. Kaç tane tavuğumu yedin. Yoruldun mu. Gel, gel gel. Dur sana ekmek getireyim. Kaç tane yedin” diyerek ilginç bir diyalog ortaya çıktı. Özbek, daha sonra kayıp olan tavuklarını aramaya çıktığında tilkinin de kendisini takip ettiğini söyledi. Tilkinin bir tavuğunu yediğini söyleyen Özbek, horozunun ise halen kayıp olduğunu dile getirdi.