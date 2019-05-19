Vatandaşların taş ocağı tepkisi

Van'ın Gevaş ilçesi Keretaş mevkiinde taş ocağı yapılması kararına vatandaşlar tepki gösterdi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akdamar Adası'nın karşısında bulunan Kerataş mevkiinde taş ocağı yapılması kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Gevaş'ın önemli turizm bölgelerinden biri olan Keretaş mevkiinde taş ocağı yapılmasının bölgede ciddi bir ekolojik tahribat oluşturacağını ifade eden vatandaşlar, yetkililerin buna izin vermemesi gerektiğini söyledi. Taş ocağının düşünüldüğü alanda arazilerinin olduğunu ve hiçbir şekilde arazilerini satmadıklarını belirten Tayfun ve Tekin Türk isimli vatandaşlar, “Yaklaşık 2 yıl önce Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden ekipler gelip arazileri kamulaştırmaya çalıştılar. Bazı aileler arazilerini verdiler ancak biz vermedik, vermeyi de düşünmüyoruz. Çünkü burası bir turizm bölgesi ve burada taş ocağı olmaz. Eğer burada taş ocağı yapılırsa, burası ölür. Buna kesinlikle izin verilmemelidir” dedi. Taş ocağına karşı olmadığını ancak yapılan yerin yanlış olduğunu ifade efen Türk ailesi, “Biz ilçede taş ocağı yapılmasına karşı değiliz. İlçede çok sayıda alternatif yerler var. Orada diledikleri gibi yapsınlar. Ancak burası taş ocağına uygun bir yer değil. Çünkü burası bir turizm bölgesi ve burada taş ocağı olmaz” ifadelerini kullandı.

"Taş ocağı yerine otel yapsınlar"

Söz konusu bölgede otel veya bir tatil köyünün oluşturulmasının daha uygun olduğunu dile getiren Tayfun Türk, “Burası Van Gölü kıyısına 200 metre uzakta ve Akdamar Adası'nın karşısında bir yer. Burada çok güzel bir otel ya da tatil köyü yapılabilir. Bu tür girişimlere arazilerimizi seve seve veririz. Ama burada taş ocağının yapılmaması gerektiğini defalarca söyledik. Burası eski bir Ermeni köyü. Bu yüzden defineciler sık sık burada kazı çalışmaları yapıyor. Taş ocağı ise bahane. Onların derdi define bulmaktır. Bulduklarında ise burayı terk edip gidecekler. Eğer amaçları define olmasaydı o kadar alternatif yer varken burayla ilgili bu kadar ısrarcı olmazlardı” şeklinde konuştu