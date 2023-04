VATSO Başkanı Kandaşoğlu'ndan dükkanları yanan pazar esnafına ziyaret

VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, yönetimiyle beraber geçtiğimiz günlerde çıkan yangında dükkanları yanan Tuşba Halk Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kandaşoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı yaptığı dönemden itibaren pazar esnafını tanıdığını ifade ederek, “Pazar esnafıyla her zaman bire bir görüşür, onların sorun ve sıkıntılarında yanında olurum. İl dışında olmam hasebiyle gelememiştim. Bugün yönetimimle birlikte kendilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Amacımız bu arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek. Onların dertlerine derman bulmak. Tabii deprem nedeniyle il dışında olan Sayın Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı'nın gelmesini bekliyoruz. Sayın valimizin de burayla ilgili değerlendirmesinden sonra burayla ilgili gereken çalışmalar başlatılacak. Bizim ricamız bu esnaflarımızın sıkıntılarının bir an evvel giderilmesidir. Burada her mevsim sorun var. Kış mevsiminde soğuktan ve çatıların damlamasından, yaz mevsiminde sıcaktan dolayı sorun yaşıyorlar. Bu nedenle burada kalıcı bir çözümün getirilmesi ve Van'a yakışır bir çalışma başlatılmasını istiyoruz” dedi.