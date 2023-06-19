VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu: "Van'ın ayağa kaldırılması lazım"

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, şehrin var olan sorunlarının yıllardır çözülemediğini belirterek, "Van'ın bu şekilde kalması, bu ülkenin ayıbıdır. Artık Van'ın ayağa kaldırılması lazım" dedi.

Türkiye'nin kısa bir süre önce kritik bir seçimden geçtiğini ifade eden VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, bu seçimin ülke için, gelecek için hayırlı olması dileklerinde bulundu. Tek temennilerinin oluşturulan yeni kabine ile ülkenin sorunlarının çözülmesi olduğunun altını çizen Kandaşoğlu, "Cumhurbaşkanını ve yeni kabineyi kutluyoruz. İnşallah bundan sonra ülkemiz, icraat yapmaya başlayacak, sorunlar çözülecek ve Türkiye'nin uluslararası arenada yer alması için çalışmalar başlatılacaktır. Hepimizin beklentisi budur. Bu ekonomik ortamın düzelmesini, güzel yatırımların tekrar olmasını bekliyoruz. Tarım, hayvancılık, ithalat-ihracat ve turizm gibi bütün sektörlerin canlanmasını istiyoruz" dedi.

Seçim öncesinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin tüm ülkede derin bir acıya neden olduğunu belirten Kandaşoğlu, "Çok ciddi sayıda vatandaşımızı kaybettik. Onun acısını hepimiz hala yaşıyoruz. Öncelikle bu illerin tekrar ayağa kaldırılması, alt ve üst yapıların yapılması lazım. Ülke gücünün yüzde 80'inin bu 11 ilimize kullanılacağını biliyoruz. Temennimiz bu tür felaketlerin bir daha olmamasıdır. Ben tekrar depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yararlılara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Van'ın 7 bin yıllık tarihi olan bir il olduğuna vurgu yapan Kandaşoğlu, "Birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmış olan Van'da hala o medeniyetlere ait mimariyi kullanıyoruz. Doğası, coğrafyası bu kadar güzel olan, deniz gibi bir gölü ve yaklaşık 500 kilometrelik sahili olan, tarım ve hayvancılığa elverişli alanları olan bir ilin bu şekilde kalması çok acı verici bir durumdur. Van'ın bu şekilde kalması, bu ülkenin ayıbıdır" diye konuştu.

"Van bölgenin ağabeyidir"

Van'ın artık ayağa kaldırılması gerektiğini belirten Başkan Kandaşoğlu, "Van Gölü sahilinde lüks tesisler yapılarak turizme hitap etmesi, özellikle rakımından dolayı büyük futbol takımlarına hitap etmesi, uluslararası kongrelere ve fuarlara hitap etmesi lazım. Bu il her şeyi hak eden bir ildir ancak bu ile gelen herkes bizi eleştiriyor. Çevre yolu, sahil yolu hala bitmemiş. Türkiye'de ilk şehirlerarası otobüs firmasının kurulduğu ilde hala otogar yok. Bir zamanlar 1. Lig'de yer almış ve hala bölgenin en iyi takımına sahip olan şehrin doğru dürüst stadı yok. Bu anlamda Van'ın tüm eksikliklerinin acilen tamamlanması lazım. Çünkü Van; hem bölgeye, hem İran, Irak ve Ermenistan'a hitap eden bir ildir. Bu bölgenin cazibe merkezidir. Bu bölgenin ağabeyidir. Bu ilin tarihi, kültürü ortadadır. Van, Gürpınar'ı aşıyor Kuzey Irak'la, Hakkari'yi aşıyor Irak'la, Başkale'yi aşıyor İran'la bağlanıyor. Bu manada böyle bir coğrafya başka bir yerde yok. Kapımız var, transit geçişimiz, serbest bölgemiz yok. Daha önce canlı hayvanı Ortadoğu'ya ihraç eden Van, neden hayvancılıkta istenilen seviyeye gelemiyor. Neden bu eksiklerimiz Ankara'da yetkili mercilerle konuşulmuyor? Bunlar neden masaya yatırılmıyor? Cumhurbaşkanı ilimize geldiği zaman bu eksiklikler neden rapor halinde kendisine sunulmuyor? Yıllardır konuşuluyor ama bir türlü çözülemiyor. Bunları yapmamız lazım. Eski Van'ı harekete geçirmemiz, onu ayağa kaldırmamız lazım. Van'ı topyekun ayağa kaldırmak lazım" diye konuştu.