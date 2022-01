VATSO'dan 2021 değerlendirme toplantısı

VATSO'da düzenlenen toplantıda Van'ın iş dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda 2021 yılında hayatını kaybeden iş insanlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, esnafın, tüccar ve sanayicilerin beklentileri doğrultusunda hareket edeceğini söyledi. 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler öncesinde Van'ın gelişimini etkileyen sorunların artık çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Kandaşoğlu, “Daha önce hazırladığımız ‘Van'ın Gelecek Vizyonu' adlı çalışmada kısa, orta ve uzun vadeli yapılması gerekenleri belirtmiştik. Maalesef Van halkının dile getirilen eksiklikleri bir türlü tamamlanmamıştır. Türkiye genelinde neredeyse tüm iller arzuladığı vizyona kavuştu ya da kavuşuyor. Çoğu hedeflerini tamamlamak üzere ve yeni hedefler peşinde. Biz ise durduğumuz yerde sayıyoruz” dedi.

Van'ın acil çözülmesi gereken sorunlarını başlıklar halinde sıralayan Kandaşoğlu, “Türkiye'de ilçeler de dâhil modern statlara kavuşmayan kent kalmazken, Van'ın hala stat sorunu çözülmedi. Van şehir stadı, geniş otoparkıyla mevcut yerinde yeniden yapılmalı ve orası tam bir spor kompleksi olmalıdır. Van'da adeta yılan hikayesine dönmüş çevre yolunun bu yaz muhakkak bitirilmesi gerekiyor. Çünkü şehir merkezi artık trafiği kaldırmıyor. Van Ferit Melen Havaalanının terminal binası çok yetersiz kalıyor. En azından yeni havalimanı yapılıncaya kadar yolcu giriş ve çıkış bölümlerinin genişletilmesi gerekiyor. Bunun yanında büyük şehire hiç de yakışmayan bir otogara sahibiz. Yeni otogarın biran önce yeri belirlenmeli ve harekete geçilmelidir. Yeni otogar, Türkiye'nin en iyi otogarı olmalıdır. Van'ın yaş sebze meyve hali, kentin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte değildir. İhtiyaçlara cevap veremediği, yetersiz kaldığı göz önündedir. Şehir ihtiyacını karşılayacak yeni sebze haline ihtiyaç var. Bununla birlikte gıda toplantıcılar sitesi de bir takım düzenlemelerle modernleştirilmelidir. Van istihdamında önemli yere sahip olan inşaat sektörünün önündeki engeller kaldırılmalı, imar planları her yıl değiştirilmemelidir. Van'ın uzun vadeli bir imar planına ihtiyacı var. Van'da konut sıkıntısının çözülmesi için büyükşehir ve ilçe belediyeleri bir an önce harekete geçmeli ve bununla birlikte inşaat malzemeleri sitesi de bir an önce yapılmalıdır. Sınır ticaretinin artık açılması gerekir. Alınan ve satılan ürünlerde kalem, kota ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması lazım. Sınır ticaretindeki uygulamalar yeniden eskisi gibi olmalı, kanun ilk çıktığı hale dönmelidir. Van'da Kapıköy dışında Çaldıran - Çilli ve Başkale - Gelincik sınır kapıları da açılmalıdır” diye konuştu.