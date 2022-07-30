İhlas Haber Ajansı

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VATSO'dan yangında zarar gören iş yerine ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, geçtiğimiz günlerde iş yeri yanan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, yönetimi ile birlikte geçtiğimiz günlerde Hurdacılar Sitesinde iş yeri yanan esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kandaşoğlu, “Hurdacılar Sitesinde, yangında zarar gören firmamıza ekipçe geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Allah'a çok şükür can kaybımız yok lakin iş yerinin maddi kaybı çok. Allah beterinden korusun. Ancak bu siteye çok acil olarak bir itfaiye aracı alınmalıdır” dedi.

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