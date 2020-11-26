VEAH 7. seviye dijital hastane olmayı hedefliyor

Dr. Sebahattin Çelik, vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için dijitalizasyonun son seviyesi olan HIMSS Stage 7'ye geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak amacıyla 3 yıldır HIMSS EMRAM Stage 6 hizmeti sunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda HIMSS EMRAM Stage 6 seviyesini hak eden ve HIMSS EMRAM Stage 7 seviyesi için de aday olabileceği belirtildi. Vatandaşa daha kaliteli, doğru, etkin ve hızlı sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan hastane, Türkiye'de bin 500 yataklı olup da HIMSS Stage 6 revaluationunu alan tek hastane unvanına sahip oldu.

“Seviye 6 düzeyinde 3 yıldır hizmet veriyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan VEAH Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bilgi yönetim sistemi personeline HIMSS Stage 6 revaluation ve akreditasyonu için teşekkür belgesi verdiklerini belirtti. Dünya genelinde hastanelerin teknolojiyi kullanması, modernizasyonu ve bunu pratiğe aktarmasını ölçen Avrupa ve Amerika'da yaygın olarak kullanılan bir akreditasyon programı olduğunu anımsatan Başhekimi Çelik, “Bu akreditasyon programına kısaca HIMSS EMRAM denilmektedir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak da bu akreditasyonu seviye 6 düzeyinde 3 yıldır hizmet veriyoruz. Bu 3 yıllık sürecin sonucunda belirtilen kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını tekrardan kontrol etmek amacıyla Avrupa Direktörü, Bakanlık personellerinin ve Türkiye'deki temsilcisi Medipol Hastanesi yetkililerinin katıldığı bir değerlendirme yapıldı” dedi.

“Veriler sistem üzerinde online olarak takip edilmektedir”

Değerlendirme sonucunda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Stage 6 seviyesini hak ettiğini ve Stage 7 seviyesine de aday olabileceğinin altını çizen Çelik, “Biz bundan gurur ve onur duyduk. Bu vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin teknolojik olarak en üst seviyede, bilişim olarak en doğru şekilde uygulandığının kanıtıdır. Bundan yaklaşık 10-20 yıl önce vatandaşımız hastaneye gittiğinde elinde evraklarla poliklinikleri dolaşmak zorundaydı. Her gittiği hekime ayrı ayrı sonuç ve tahlillerini göstermek durumundaydı. Şu anda kurulan sistemlerle hiç kimse dosyayla hastaneye gitmiyor. Bütün veriler sistem üzerinde online olarak takip edilmektedir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı tüm dünyaya örnek uygulamalar yapmaktadır. Örneğin, E-Nabız uygulaması tüm dünyada takdir görüyor. Hastane Yönetim Sistemleri olarak Van ili ve ilçeleri dahil bu sistemi uyguluyoruz. Vatandaşa daha kaliteli, daha doğru, daha etkin ve daha hızlı hizmet sunmayı sağlıyor. HIMSS ise bu dijitalizasyonun bir kriteridir. Türkiye'de bin 500 yataklı olup HIMSS Stage 6 revaluationunu alan başka bir hastane yok. Bunu bu kadar uzun süredir uygulayan bir hastane olarak tekrar tescil ettirdik” diye konuştu.

Hedeflerinin dijitalizasyonun son seviyesi olan HIMSS Stage 7 seviyesine geçmek olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Personel gücümüz ve inancımız tamdır. Küçük alt yapı sorunlarımız var. Onları da zamanla çözeceğimize inanıyoruz. Avrupa standartlarının üstünde akıllı hastaneler oluşturacağımızı ve kaliteli sağlık hizmeti sunacağımızı düşünüyorum. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamada İl Sağlık Müdürümüze, bilgi sistemi personelimize ve idari hizmetler müdürümüze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz.”