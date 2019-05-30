VEDAŞ, 10 bin vatandaşla iftarda buluştu

Ş. (VEDAŞ); Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde kurulan sofralarda 10 bin kişiye iftar verdi.

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri halk iftarının VEDAŞ'ın geleneği haline geldiğini ifade eden Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Ramazan ayı süresince hizmet bölgemizde yer alan Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illeri ile ilçelerimizde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek birlikte oruç açtık. VEDAŞ ailesinin güzel bir geleneği olan halk iftar sofralarında bu yıl 10 bini aşkın vatandaşımızı misafir ederek halkımızla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Vatandaşlarımızın yanı sıra kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlarımız da iftar sofralarımıza katılarak toplumsal kaynaşmaya vesile oldular. İftar sofralarımıza ilgi gösterip misafir olan halkımıza teşekkür ederim” dedi.

Ramazan ayı boyunca toplumun geneline hakim olan dayanışma ve birliktelik ruhunun devam etmesini dileyen Okuducu, “Artık sonlarına geldiğimiz bu mübarek ayın tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle de yaklaşan Ramazan Bayramı'nın birliğimizi, kardeşliğimizi ve toplumsal enerjimizi daha da artırmasını temenni eder tüm halkımızın bayramını kutlarım” diye konuştu.