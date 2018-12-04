VEDAŞ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı

Ş. (VEDAŞ), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında hizmet bölgesindeki illerde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkelerin gelişmişlik seviyesinin; sosyal hayatın, üretimin, sporun ve sanatın içerisinde yer alan engelli kişilerin sayısıyla orantılı olduğunu ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; “Bölgemizdeki engelli bireylerin özellikle spor alanında gösterdiği başarılar bizleri de gururlandırıyor. Bedensel Engelliler Basketbol Takımımızın birinci lige yükselme başarısı göstermesi ve diğer branşlarda elde ettikleri başarılardan mutluluk duyuyoruz. Birbirimizi yeterince seversek aşılmayacak engel olmadığını düşünüyorum. Dernekleriniz sayesinde engelli arkadaşlarımız sosyal hayatın içerisine girme fırsatı buluyor. Özverili ve gayretli çalışmalarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. VEDAŞ ailesi olarak tüm engelli bireylerimize, enerjim seninle diyoruz” ifadesinde bulundu.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hanefi Baykara ise, VEDAŞ ailesine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiğini ifade ederek, “VEDAŞ, kendimize çok yakın bulduğumuz bir kurum. Maçlarımıza gelip bizlere moral oluyorlar. Kendileri ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Sadece 3 Aralık tarihinde değil, diğer günlerde de desteklerini esirgemedikleri için VEDAŞ ailesine teşekkür ederim” dedi.

VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Van İl Müdürü Beytullah Özbayram ve kurumsal iletişim çalışanları daha sonra Altı Nokta Körler Derneği ve İşitme Engelliler Derneğini ziyaret etti.