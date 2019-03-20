VEDAŞ, aydınlatma çalışmalarına devam ediyor

Ş. (VEDAŞ) tarafından Van-Erciş karayolunda refüj aydınlatma çalışması yapıldı.

VEDAŞ Van İl Müdürlüğüne bağlı aydınlatma ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Cezaevi mevkiinden Erciş yönüne yaklaşık 17 kilometrelik refüjde aydınlatma direği dikildi. 580 adet galvanizli aydınlatma direğinin kullanıldığı çalışma, yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu. Daha öncesinde bölünmüş karayolu olmadığı için aydınlatma çalışması yapamadıklarını ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram; “Şehrin kuzey girişinde karayolları tarafından refüj yapım çalışması tamamlandıktan sonra bizim ekiplerimiz de aydınlatma çalışmalarına başladı. Van-Erciş karayolunda aydınlatmaya uygun bölümlerde yaklaşık 17 kilometre aydınlatma çalışmasını tamamladık. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan refüj aydınlatma çalışması ile birlikte Van'ımızın kuzey girişi ışıl ışıl hale geldi. Refüjleri tamamlanan mücavir alanlardaki aydınlatma tesisi çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“2018 yılında sokak aydınlatması için 4 milyon TL yatırım yapıldı”

Şehir merkezi ve kırsal bölgelerde de aydınlatma çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Özbayram; “Merkez ve kırsal bölgelerdeki aydınlatma çalışmalarımız için özel ekip kurduk. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde aydınlatma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2018 yılı yatırımlarımız kapsamında bin 18 adet galvanizli aydınlatma direğinin montajını yaparak toplam 34 kilometre aydınlatma çalışması gerçekleştirdik. 2018 yılında aydınlatma çalışmalarına 4 milyon TL harcama yaptık” diye konuştu.