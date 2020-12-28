VEDAŞ, Başkale ilçesinde elektrik hatlarını yeraltına aldı

Ş. (VEDAŞ), Van'ın Başkale ilçe merkezindeki elektrik hatlarını yeraltına aldı.

VEDAŞ, Başkale ilçe merkezindeki elektrik hatlarını yeraltına aldı. 2020 yılı içerisinde Başkale merkez ve kırsal bölgelerinde çok kapsamlı bir şekilde yatırım çalışması yaptıklarını ifade eden VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir; “Tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda Başkale ilçe merkezindeki elektrik hatlarını yeraltına aldık ve eski tesislerin yerine akıllı şebeke sistemimize uyumlu modern yeni tesisler inşa ettik. Havai hatların yeraltına alınmasıyla birlikte şebekemizi iklimin olumsuzluklarına karşı korumuş olurken ilçemizin estetik görünümüne de katkı sağlamış olduk“ dedi.

Başkale ilçesinin merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerinde de enerji altyapısını güçlendirmek için yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Özdemir; “Kırsal bölgelerimizde oluşabilecek muhtemel arızaları lokalize edebilmek amacıyla yeni tesisler inşa ettik. Önceki dönemlerde kırsal mahallelerimizin birinde oluşan arıza diğer grup mahallelerini de etkilemekteydi. Yaptığımız yeni tesis yatırımlarıyla bu durumun önüne geçerek oluşan arızanın diğer bölgelerde enerji kesintisine neden olmasını engellemiş olduk. Bu sayede kesinti sürelerimizde çok ciddi düşüşler oldu” şeklinde konuştu.